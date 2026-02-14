Babnet   Latest update 07:48 Tunis

وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69900cf7817346.38438816_giefnkjohpmlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 07:48
      
أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في لقائه الجمعة بوزيرة الصحة بجمهورية إثيوبيا، على عمق العلاقات العريقة بين البلدين والاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية، خاصة في الصناعات الدوائية والتصنيع المحلي والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال حوار رفيع المستوى حول التمويل الصحي والسلامة الصحيّة بأديس أبابا.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة بأن الوزير تطرق كذلك مع نظيرته الاثيوبية إلى موضوع تطوير الشراكة في الصحة الرقمية بما يشمل المسار الصحي للمريض وتبادل الخبرات حول المستشفى الرّقمي والابتكار التكنولوجي.


واتفق الجانبان على إحداث لجنة فنية مشتركة لإعداد روزنامة عمل واضحة بأولويات محددة، حسب البلاغ.


وفي السياق نفسه، التقى الفرجاني بالمديرة العامة للوكالة الإفريقية للأدوية، حيث قدّم ملامح التجربة التونسية في تصنيع الأدوية من حيث الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

وآستعرض مبادرة إرساء قطب تكوين إفريقي في مهن الصيدلة والصناعات الدوائية لفائدة الإطارات الإفريقية، خاصة في مجالي التصنيع والرقابة.

واتفق الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم ترتكز على التكوين وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم المنظومات الصحيّة الإفريقيّة.
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
