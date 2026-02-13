سماح مفتاح: " أؤكد لكم ان قضية الاعتداء على طفل الثلاث سنوات ستكشف عن الأتعس وأكبر القضايا في بلادنا"
كشفت إعلامية بإذاعة "الديوان أف أم" سماح مفتاح أنّ قضية الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال بحيّ النصر قد تكشف عن معطيات وصفتها بـالخطيرة.
وأوضحت أنّ الشبهة حُصرت، إلى حدّ الآن، في أربعة رجال يعملون بالروضة، مؤكدة وجود حيثيات إضافية اعتبرتها “مقلقة”.
وأضافت المتحدّثة أنّها لا ترغب في الخوض في تفاصيل موسّعة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنّ الوضعية “مريعة”، وفق تعبيرها.
وتبقى الأبحاث القضائية جارية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الرسمية وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
