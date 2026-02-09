إيقاف النائب السابق عبد اللطيف العلوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5daad17099d652.54332079_meflnijopgqhk.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ عصر اليوم الاثنين 9 فيفري إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي، وذلك تنفيذًا لحكم صادر في حقه.

