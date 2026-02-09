الاولمبي الباجي - الغيني شريف كامارا يخضع الى تدخل جراحي ناجح

اشار الاولمبي الباجي اليوم الاثنين الى ان لاعبه شريف كامارا خضع إلى تدخل جراحي ناجح بعد تعرضه إلى كسر على مستوى اليد خلال المقابلة الماضية ضد مستقبل سليمان.ولم يكشف نادي عاصمة السكر عن مدة الراحة التي سيركن اليها اللاعب الغيني.ويحتل الاولمبي الباجي المركز الرابع عشر لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.ويحل الاولمبي الباجي في الجولة القادمة ضيفا على الملعب التونسي يوم الجمعة المقبل.