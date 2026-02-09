Babnet   Latest update 22:32 Tunis

الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60460cd2d65bf1.58831403_hiqeglfjomnpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 21:55 قراءة: 1 د, 14 ث
      
(من مبعوثة "وات" نادية عطية)-شهدت الجالية التونسية بالكوت ديفوار نموا متسارعا لتتجاوز أربعة آلاف شخص، مسجلة  ارتفاعًا بأكثر من أربع مرات مقارنة بأواخر تسعينات القرن الماضي، لتصبح الجالية التونسية الأكبر عددًا في القارة الإفريقية، وفق ما صرح به الاثنين، سفير تونس في أبيدجان،  زياد سعداوي.
وأوضح السفير، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة اختتام الصالون الاول للسياحة والصناعات التقليدية التونسي الايفواري (من 5 إلى 8 فيفري 2026)،  أن هذا النمو تسارع بعد عودة مقر البنك الإفريقي للتنمية إلى أبيدجان بين عامي 2013 و2014، ما شجّع عددا من الكفاءات التونسية على الاستقرار بالبلاد، مستفيدين من توفر خط جوي مباشر وغياب الحاجز اللغوي وعودة الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن نحو مائة مؤسسة اقتصادية تونسية تنشط حاليًا في كوت ديفوار، في مجالات تشمل الأدوية والتأمين والهندسة والبناء والخدمات والتعليم العالي والتكوين الفندقي، إضافة إلى الصحة والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ساهمت في بناء رصيد من الثقة مع الشركاء الإيفواريين.

وأضاف الدبلوماسي التونسي بخصوص الصالون التونسي الإيفواري للصناعات التقليدية والسياحة، الذي اختُتم الأحد بأبيدجان، أنه شكّل منصة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق تعاون جديدة خاصة في الصناعات الغذائية التحويلية والخدمات السياحية.
واعتبر أن التظاهرة التي بادر بها القطاع الخاص وحظيت بدعم من السفارة ومن وزارة السياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للسياحة التونسية، تندرج ضمن رؤية "تهدف إلى تعزيز التموقع الاقتصادي التونسي في السوق الإيفوارية والتركيز على قطاع استراتيجي ذي قيمة مضافة عالية يساهم في تنشيط السياحة والصناعات التقليدية وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم التنمية الحضرية والريفية في البلدين".
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
