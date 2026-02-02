الشروع في محاكمة رجل الأعمال محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني في قضية فساد مالي
شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة محمد فريخة وعبد الكريم الهاروني وعدد من المتهمين الآخرين، وذلك على خلفية قضية تتعلّق بمعاملات تجارية بين شركة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
ووجّهت إلى المتهمين تهم باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة، وفق ما ورد في ملف القضية.
