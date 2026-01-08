Babnet   Latest update 19:06 Tunis

عدم سماع الدعوى لسليم شيبوب والسجن لابنه

<img src=http://www.babnet.net/images/1/slim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 18:34 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، بعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال والرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي سليم شيبوب.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بـالسجن ستّ سنوات في حقّ ابنه، وذلك على خلفية تهمة حيازة مادة مخدّرة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321569

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
16°-9
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026