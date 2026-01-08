عدم سماع الدعوى لسليم شيبوب والسجن لابنه

<img src=http://www.babnet.net/images/1/slim.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، بعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال والرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي سليم شيبوب.



كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بـالسجن ستّ سنوات في حقّ ابنه، وذلك على خلفية تهمة حيازة مادة مخدّرة.





