وزارة الخارجية تضع على ذمة أفراد الجالية التونسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط عناوين وأرقام للتواصل عند الضرورة
جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دعوتها إلى كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدول الخليج العربي والشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات سلطات بلدان الإقامة، وذلك انسجاما مع توجهات السلطات المختصة بهذه الدول.
ودعت الوزارة، في بلاغ صادر مساء الثلاثاء، أفراد الجالية إلى التواصل عند الضرورة مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية عبر عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والواتساب الموضوعة على ذمتهم.
أرقام وعناوين التواصل
المملكة العربية السعودية* السفارة التونسية بالرياض
00966533253078 – 00966114887900
at.riyadh@diplomatie.gov.tn
* القنصلية العامة التونسية بجدة
00966565057206 – 00966573464016
cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn
دولة الإمارات العربية المتحدة* السفارة التونسية بأبوظبي
أبوظبي: 0097155646880 – 00971551825836 – 00971551851264
العين والظفرة: 00971558161225 – 00971555291650
Embassy Tunisian@gmail.com
* القنصلية العامة التونسية بدبي
واتساب: 0097142617070
Tunisiaconsulate@gmail.com
دولة قطر* السفارة التونسية بالدوحة
009744162225 – 0097444512630
واتساب: 0097433200525
at.doha@diplomatie.gov.tn
المملكة الأردنية الهاشمية* السفارة التونسية بعمان
واتساب: 00962797391012
at.amman@diplomatie.gov.tn
مملكة البحرين* السفارة التونسية بالمنامة
هاتف: 0097317715702
واتساب: 0097317715702
طوارئ: 0097335558130
at.manama@diplomatie.gov.tn
سلطنة عمان* السفارة التونسية بمسقط
واتساب: 0096893802700
Embassy.tunisia.mct@gmail.com
الجمهورية الإسلامية الإيرانية* السفارة التونسية بطهران
هاتف قار: 00982188078244 – 00982188078243
واتساب: 00989121308832 – 00989925784249
at.teheran@diplomatie.gov.tn
لبنان* السفارة التونسية ببيروت
هاتف قار: 009615457431 – 009615457430
واتساب: 0096181369290
ambassadetunisieliban@gmail.com
سوريا* السفارة التونسية بدمشق
00963116132701
at.damas@diplomatie.gov.tn
جمهورية العراق* السفارة التونسية ببغداد
009647730402939
At.baghdad@diplomatie.gov.tn
دولة الكويت* السفارة التونسية بالكويت
0096522527608 – 0096522527401 – 0096522526261 – 0096522542144
واتساب: 0096569334210
at.koweit@diplomatie.gov.tn
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المتابعة المستمرة لتطور الأوضاع، وضمان سرعة التدخل لفائدة أفراد الجالية عند الاقتضاء.
