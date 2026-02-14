توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان

كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوزر، حملات مراقبة صحية للتثبت من جودة المنتجات المعروضة والوقاية من المخاطر المرتبطة بالأغذية، استعدادا لحلول شهر رمضان، وفق المنسقة الجهوية للهيئة ربيعة بوعطي.وأضافت بوعطي بأنّ عمليات المراقبة شملت مختلف مسالك إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية بالجهة للتثبت من مدى توفر الشروط العامة لسلامة الأغذية بالمحلات من حيث التصميم والتهيئة والتجهيزات ومدى اتباع الممارسات الجيدة والمراقبة الذاتية، إضافة إلى التثبت من مدى مطابقة المنتجات المعروضة للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.وأفضت عمليات المراقبة إلى القيام ب84 زيارة ميدانية خلال ثلاثة أسابيع تم خلالها رفع مخالفتين اثنتين تعلقت بمسك منتجات غذائية غير آمنة وحجز 23 كلغ من لحوم الدواجن ومنتجات الصيد البحري لعدم صلاحيتها للاستهلاك وتنفيذ قرار غلق وقتي وتوجيه تنبيه كتابي في قطاع المطاعم.ولفتت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن سلامة المنتجات الغذائية هي مسؤولية جماعية ومنها بالأساس مسؤولية المستهلك المدعو إلى التحلي بسلوك إيجابي والتثبت من جودة المنتجات وخاصة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري باعتبارها منتجات سريعة التعفن وعدم الانسياق أمام حملات الاشهار التي يعتمدها الباعة في وسائل التواصل الاجتماعي والتخفيض في الأسعار، داعية إلى الانتباه إلى أن لا تكون التخفيضات سببها تدني جودة المنتجات.