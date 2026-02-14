Babnet   Latest update 15:25 Tunis

فوز قائمة وليد بن محمد بانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69907b0a5fad95.79280049_hjiompkgfeqnl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 14:38 قراءة: 0 د, 43 ث
      
فازت قائمة وليد بن محمد في انتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المعادة، والتي انعقدت اليوم السبت بضاحية قمرت، بعد حصولها على 30 صوتًا مقابل صوتين لقائمة عقيل بن حسين، وذلك بمشاركة 32 ناديًا من أصل 44.

وجاءت إعادة الانتخابات بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 29 ديسمبر 2025، التي أقرت بطلان نتائج الجلسة العامة الانتخابية الأولى المنعقدة يوم 20 ديسمبر، إثر قبول الطعن المقدم من قائمة عقيل بن حسين بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 56 من القانون الداخلي للجامعة.


ويعود سبب الطعن إلى تصويت ممثلين عن أندية دون تفويض قانوني صادر عن رئيس النادي أو نائبه، وفق ما ينص عليه الفصل المذكور.


وكانت انتخابات 20 ديسمبر قد أسفرت عن فوز قائمة وليد بن محمد بـ22 صوتًا، متقدمة على قائمتي عقيل بن حسين (11 صوتًا) وحسن زيان (9 أصوات)، قبل أن يتم إلغاء نتائجها وإعادة العملية الانتخابية.
