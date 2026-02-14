الرصد الجوي يتوقع هبوب رياح قوية إلى قوية جدا وأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، انه من المننتظر هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية هذا اليوم السبت بالسواحل الشمالية والجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة ثم تشمل أثناء الليل ويوم غد الأحد بقية مناطق الشمال والوسط.وحسب نشرة متابعة اصدرها الرصد الجوي، تتراوح سرعة الرياح القصوى بين 60 و 80 كلم/س وتكون قوية جدا تصل مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وزغوان وسليانة والقصرين.ومن المتوقع ان يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم السبت ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد.