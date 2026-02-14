Babnet   Latest update 11:21 Tunis

الرصد الجوي يتوقع هبوب رياح قوية إلى قوية جدا وأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/vent_meteo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 11:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، انه من المننتظر هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية هذا اليوم السبت بالسواحل الشمالية والجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة ثم تشمل أثناء الليل ويوم غد الأحد بقية مناطق الشمال والوسط.

وحسب نشرة متابعة اصدرها الرصد الجوي، تتراوح سرعة الرياح القصوى بين 60 و 80 كلم/س وتكون قوية جدا تصل مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وزغوان وسليانة والقصرين.


ومن المتوقع ان يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم السبت  ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323636

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
14°-11
17°-11
17°-12
21°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>