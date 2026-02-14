رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء

أفادت وكالة رويترز بأن وفدا أمريكيا يعتزم إجراء مشاورات دبلوماسية حول إيران وأوكرانيا في مدينة جنيف يوم الثلاثاء المقبل.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر سيعقدان الثلاثاء اجتماعا ثنائيا مع مسؤولين إيرانيين.يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة بلاده تواجه تعاملا "صعبا" مع إيران في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي، مؤكدا أن الولايات المتحدة أرسلت "مجموعة حاملات طائرات ضخمة" إلى المنطقة كجزء من استعداداتها. وقال "أحيانا لا بد من الخوف، محذرا من أن إيران ستواجه "وضعا صعبا جدا" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة عادلة وجيدة.ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران، في حال أصدر ترامب أمرا بشن هجوم.وتأتي هذه التطورات بعد محادثات عقدها دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في سلطنة عمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.المصدر: رويترز