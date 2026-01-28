حقيقة وصول «إعصار زوما» إلى الجزائر وتونس… وهل الوضعية إنذارية؟

نفى الخبير في الشأن الجويما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وصول إعصار يُدعى «زوما» إلى الجزائر أو تونس، مؤكدًا أنوأن ما يُروَّج يندرج في إطاروأوضح بحبة، خلال مداخلته مساء الأربعاء على إذاعة، أن عددا من الفيديوهات التي يتم تداولها على أنها توثق تأثير إعصار في الجزائر، مشددًا على أن الوضعية الجوية، رغم حدّتها،وبيّن المتحدث أن ما تشهده بعض المناطق يتمثل أساسًا في، وهي ظاهرة معروفة في تونس، خصوصًا عند مرورأو تزامنها مع، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الرياح سبق تسجيله في مناسبات عديدة، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.وأضاف أن الرياح القوية المسجلة حاليًا لا تُصنّف علميًا كإعصار، بل هيقد ترافق الاضطرابات الجوية، داعيًا إلىوعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.وأكد أن الوضعية، خاصة في المناطق المعنية بالرياح القوية، لكنهاكما يُروَّج له.وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدرأفاد فيها بأن الطقس، ليل الأربعاء، يتميّز بسحب كثيفة بالشمال ومحليًا بالوسط، مع نزولتكون أحيانًاوتهبّ الرياح من القطاع الغربيبأغلب الجهات، حيث تتراوح سرعتها بين، وقد تكونوتصل مؤقتًا إلىفي شكل هبّات، خاصة بولاياتوبالمرتفعات الغربية، مع إثارةبالجنوب.ويكون البحربالشمال، وبالسواحل الشرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلًا بينبالمناطق الغربية، وبينببقية الجهات.