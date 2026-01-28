Babnet   Latest update 20:29 Tunis

حقيقة وصول «إعصار زوما» إلى الجزائر وتونس… وهل الوضعية إنذارية؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a5cf47b92b3.65986165_plgmieokjqnhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 19:54 قراءة: 1 د, 36 ث
      
نفى الخبير في الشأن الجوي عامر بحبة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وصول إعصار يُدعى «زوما» إلى الجزائر أو تونس، مؤكدًا أن الحديث عن إعصار لا أساس له من الصحة وأن ما يُروَّج يندرج في إطار الإشاعات والمغالطات.

وأوضح بحبة، خلال مداخلته مساء الأربعاء على إذاعة الديوان، أن عددا من الفيديوهات التي يتم تداولها على أنها توثق تأثير إعصار في الجزائر قديمة ولا تمتّ بصلة للوضع الجوي الحالي، مشددًا على أن الوضعية الجوية، رغم حدّتها، لا ترقى إلى مستوى الإعصار



وبيّن المتحدث أن ما تشهده بعض المناطق يتمثل أساسًا في رياح قوية وهبّات شديدة، وهي ظاهرة معروفة في تونس، خصوصًا عند مرور منخفضات جوية نشيطة أو تزامنها مع عواصف رعدية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الرياح سبق تسجيله في مناسبات عديدة، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.


وأضاف أن الرياح القوية المسجلة حاليًا لا تُصنّف علميًا كإعصار، بل هي رياح هابطة ومؤقتة قد ترافق الاضطرابات الجوية، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.


وأكد أن الوضعية تستوجب الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعنية بالرياح القوية، لكنها لا تمثل حالة إعصار ولا وضعًا إنذاريًا استثنائيًا كما يُروَّج له.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدر نشرة خاصة أفاد فيها بأن الطقس، ليل الأربعاء، يتميّز بسحب كثيفة بالشمال ومحليًا بالوسط، مع نزول أمطار مؤقتًا رعدية تكون أحيانًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.
وتهبّ الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيًا إلى قوية بأغلب الجهات، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم/س، وقد تكون قوية جدًّا وتصل مؤقتًا إلى 100 كلم/س في شكل هبّات، خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت ونابل وبالمرتفعات الغربية، مع إثارة الرمال والأتربة بالجنوب.
ويكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان بالشمال، ومضطربًا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلًا بين 6 و10 درجات بالمناطق الغربية، وبين 11 و16 درجة ببقية الجهات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322739

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
16°-12
17°-11
15°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>