حقيقة وصول «إعصار زوما» إلى الجزائر وتونس… وهل الوضعية إنذارية؟
نفى الخبير في الشأن الجوي عامر بحبة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وصول إعصار يُدعى «زوما» إلى الجزائر أو تونس، مؤكدًا أن الحديث عن إعصار لا أساس له من الصحة وأن ما يُروَّج يندرج في إطار الإشاعات والمغالطات.
وأوضح بحبة، خلال مداخلته مساء الأربعاء على إذاعة الديوان، أن عددا من الفيديوهات التي يتم تداولها على أنها توثق تأثير إعصار في الجزائر قديمة ولا تمتّ بصلة للوضع الجوي الحالي، مشددًا على أن الوضعية الجوية، رغم حدّتها، لا ترقى إلى مستوى الإعصار
وبيّن المتحدث أن ما تشهده بعض المناطق يتمثل أساسًا في رياح قوية وهبّات شديدة، وهي ظاهرة معروفة في تونس، خصوصًا عند مرور منخفضات جوية نشيطة أو تزامنها مع عواصف رعدية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الرياح سبق تسجيله في مناسبات عديدة، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.
وأضاف أن الرياح القوية المسجلة حاليًا لا تُصنّف علميًا كإعصار، بل هي رياح هابطة ومؤقتة قد ترافق الاضطرابات الجوية، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
وأكد أن الوضعية تستوجب الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعنية بالرياح القوية، لكنها لا تمثل حالة إعصار ولا وضعًا إنذاريًا استثنائيًا كما يُروَّج له.
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدر نشرة خاصة أفاد فيها بأن الطقس، ليل الأربعاء، يتميّز بسحب كثيفة بالشمال ومحليًا بالوسط، مع نزول أمطار مؤقتًا رعدية تكون أحيانًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.
وتهبّ الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيًا إلى قوية بأغلب الجهات، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم/س، وقد تكون قوية جدًّا وتصل مؤقتًا إلى 100 كلم/س في شكل هبّات، خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت ونابل وبالمرتفعات الغربية، مع إثارة الرمال والأتربة بالجنوب.
ويكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان بالشمال، ومضطربًا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلًا بين 6 و10 درجات بالمناطق الغربية، وبين 11 و16 درجة ببقية الجهات.
