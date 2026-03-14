في اليوم الـ16 للحرب: تصعيدا غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة وترمب يطالب بتدخل دولي لفتح مضيق هرمز

في اليوم الـ16 من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران، شهدت الحرب تصعيدا غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة، إذ شملت الهجمات المتبادلة قصفا صاروخيا وغارات مكثفة.فقد شنت طهران قصفا مكثفا على مدن إسرائيلية -من بينها إيلات وتل أبيب– بصواريخ تحمل رؤوسا عنقودية، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتضرر مبانٍ سكنية، وفق مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إسرائيلية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الموجة الـ51 من عملياته ضد الأراضي المحتلة، حيث استهدفت قاعدة الخرج باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل.من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إن شظايا الصاروخ الإيراني الذي استهدف إيلات سقطت على 10 مواقع في المدينة، وتسببت في أضرار وإصابات.وفي المقابل، شنت أمريكا وإسرائيل هجمات عنيفة استهدفت مدنا عدة من بينها طهران وأصفهان وجزيرة خارك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 200 موقع في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.سياسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جيش بلاده سيرد على أي هجمات ضد منشآت الطاقة، مؤكدا أن إيران ستستهدف منشآت الشركات الأمريكية بالمنطقة أو تلك التي تساهم فيها إذا تعرضت منشآتها لهجوم.وأضاف عراقجي "مضيق هرمز مفتوح، لكنه مغلق في وجه ناقلات وسفن أعدائنا وحلفائهم".