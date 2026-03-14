Babnet   Latest update 23:33 Tunis

في اليوم الـ16 للحرب: تصعيدا غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة وترمب يطالب بتدخل دولي لفتح مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 23:06
      
في اليوم الـ16 من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران، شهدت الحرب تصعيدا غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة، إذ شملت الهجمات المتبادلة قصفا صاروخيا وغارات مكثفة.

فقد شنت طهران قصفا مكثفا على مدن إسرائيلية -من بينها إيلات وتل أبيب– بصواريخ تحمل رؤوسا عنقودية، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتضرر مبانٍ سكنية، وفق مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إسرائيلية.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الموجة الـ51 من عملياته ضد الأراضي المحتلة، حيث استهدفت قاعدة الخرج باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل.


من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إن شظايا الصاروخ الإيراني الذي استهدف إيلات سقطت على 10 مواقع في المدينة، وتسببت في أضرار وإصابات.

وفي المقابل، شنت أمريكا وإسرائيل هجمات عنيفة استهدفت مدنا عدة من بينها طهران وأصفهان وجزيرة خارك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 200 موقع في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.

سياسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جيش بلاده سيرد على أي هجمات ضد منشآت الطاقة، مؤكدا أن إيران ستستهدف منشآت الشركات الأمريكية بالمنطقة أو تلك التي تساهم فيها إذا تعرضت منشآتها لهجوم.

وأضاف عراقجي "مضيق هرمز مفتوح، لكنه مغلق في وجه ناقلات وسفن أعدائنا وحلفائهم".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325470

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
15°-7
15°-5
19°-12
19°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

