أريانة : تقدم أشغال مشروع حماية وادي مجردة في قسطه المتعلق بولاية أريانة بنسبة 95 بالمائة

تقدمت أشغال مختلف مكونات مشروع حماية وادي مجردة من الفيضانات، في قسطه الأول المتعلق بولاية أريانة، بنسبة 95 بالمائة، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لولاية اريانة بموقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك".يشار إلى أن المشروع يضم في قسطه الأول، جهر وإقامة حواجز ترابية على وادي مجردة على طول 27 كلم من قلعة الأندلس إلى غاية منطقة شافرو.وتكمن أهمية المشروع، الذي يتم إنجازه تحت إشراف الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، بوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، في تأمين المحيطين السكني و البشري و التنموي الفلاحي من مخاطر فيضانات الوادي.كما بلغ تقدم إنجاز مشروع مُضاعفة الطريق المحلية رقم 533 من النقطة الكيلومترية 10 إلى النقطة الكيلومترية 22،5 بولاية أريانة ، لا سيما الأشغال على مستوى الجسر فوق وادي مجردة، حوالي 90 بالمائة ، على أن يدخل حيّز الإستغلال على أقساط، خلال شهر ماي المقبل، وفق ما أورده المصدر ذاته.