رويترز: ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد

ووفقا للتقرير الذي نشرته "رويترز" يوم الثلاثاء وأطلعت عليه مراكز إعلامية عدة، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية تدرس حاليا سيناريوهات رد فعل إيران المحتملة إذا ما أقدم ترامب على إعلان "النصر" من جانب واحد، ووقف العمليات العسكرية الرئيسية دون اتفاق شامل.وتقوم أجهزة الاستخبارات، بناء على طلب مسؤولين كبار في الإدارة، بتحليل هذه السيناريوهات بهدف فهم الآثار المترتبة على انسحاب ترامب المحتمل من النزاع، في وقت يحذر فيه مستشاروه من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى خسائر جمهورية كبرى في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.وتشير المصادر إلى أن الاستخبارات سبق أن توصلت إلى تقدير مبدئي في أعقاب الحملة العسكرية الأولية في فيفري مفاده أنه "إذا أعلن ترامب النصر وانسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، فمن المرجح أن تعتبر إيران ذلك انتصارا لها، وإذا أعلن النصر بينما حافظ وجود عسكري أمريكي كثيف في المنطقة، فستعتبره إيران مجرد تكتيك تفاوضي وليس نهاية للحرب".وتعكس هذه التحركات اعترافا ضمنيا بما وصفه مسؤول في البيت الأبيض بأنه ضغط "هائل" على ترامب لإنهاء الحرب. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب تحظى بشعبية منخفضة للغاية بين الناخبين الأمريكيين، حيث أظهر استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" أن 26% فقط من المستطلعين يعتقدون أن الحملة العسكرية كانت تستحق التكاليف، بينما قال 25% فقط إنها جعلت أمريكا أكثر أمنا.إلى جانب العبء السياسي، يواجه البيت الأبيض تداعيات اقتصادية فورية بسبب استمرار الحرب، حيث لا تزال المفاوضات الدبلوماسية فاشلة في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً وزيادة أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.على الصعيد العسكري، أكدت المصادر لـ"رويترز" أن خيارات عسكرية متعددة لا تزال مطروحة رسميا على الطاولة، بما في ذلك استئناف الضربات الجوية ضد القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين.ومع ذلك، فإن الخيار الأكثر طموحا، أي شن غزو بري للبر الرئيسي الإيراني، يبدو "أقل احتمالا مما كان عليه قبل بضعة أسابيع". ويعود ذلك جزئيا إلى أن إيران استغلت فترة الهدنة الحالية لإعادة تجهيز قاذفاتها وذخائرها وطائراتها المسيرة التي دُفنت تحت الأنقاض في الأسابيع الأولى من الحرب.وتعليقا على هذه التطورات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المفاوضات مع الإيرانيين ولن تندفع نحو صفقة سيئة. الرئيس لن يقبل إلا باتفاق يضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول، وقد أوضح أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".لكن التقرير يشير إلى أن الجانبين يبدوان بعيدين كل البعد عن أي اتفاق، وهو ما تجسد في إلغاء ترامب الأسبوع الماضي لزيارة مبعوثيه الخاصين (ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر) إلى باكستان كان من المقرر أن يلتقيا خلالها مسؤولين إيرانيين.ويبقى السؤال الأكبر: هل يعلن ترامب "النصر" ويخرج من الحرب لإنقاذ شعبيته وحزبه من هزيمة انتخابية مرتقبة، حتى لو كان الثمن هو السماح لإيران بالتعافي والعودة بقوة لاحقا؟ أم يواصل التصعيد العسكري في محاولة لإجبار طهران على تقديم تنازلات حاسمة بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي؟