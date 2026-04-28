مكتب "كوناكت" بسيدي بوزيد يعلن عن اطلاق مبادرة لفائدة الحرفيات لمرافقتهن نحو تطوير مشاريعهن وتحويل افكارهن الى انجازات ملموسة

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 23:11
      
أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ( كوناكت) المكتب الجهوي ببسيدي بوزيد، عن اطلاق مبادرة تستهدف النساء الحرفيات لمرافقتهن نحو تطوير مشاريعهن وتحويل افكارهن
الى انجازات ملموسة.


وتندرج هذه المبادرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للمكتب الجهوي (كوناكت) بسيدي بوزيد على موقع "فايسبوك"، في اطار برنامج PPT الممول من طرف سفارة جمهورية التشيك بتونس بهدف فتح آفاق جديدة للحرفيات لابراز مواهبهن وبناء مسار مهني مستدام في مجال الصناعات التقليدية

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى 6 أشهر من الاحاطة والتكوين والمرافقة مع تنظيم معرض حرفي عند اختتامه لمدة 3 أيام لعرض وتسويق منتجات المشاركات وربطهن مباشرة بالسوق.


ويمثل هذا البرنامج منصة حقيقة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيمكن المشاركات من تعزيز حضورهن في السوق وتطوير مهاراتهن وربط علاقات مهنية تدعم استمرارية مشاريعهن.

وتعد هذه المبادرة فرصة فريدة لكل حرفية للتعريف بنفسها وبمنتوجاتها من خلال اعداد كتاب ترويجي خاص يسلط الضوء على قصتها وتجربتها الى جانب انجاز فيديو ترويجي احترافي يعكس هويتها وابداعها.

وسيتم نشر هذا الكتاب والترويج له عبر الانترنات مما يساهم في الوصول الى جمهور أوسع وفتح فرص جديدة للتسويق والتعاون
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
