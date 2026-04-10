فتح بحث تحقيقي أثر العثور على 3 أطفال متوفين داخل برميل كبير الحجم

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم بفتح بحث تحقيقي إثر العثور على 3 أطفال متوفين داخل برميل كبير الحجم بالقرب من منزلهم بمنطقة أولاد بلقاسم من معتمدية سيدي الهاني، من ولاية سوسة .
ووفق ما توفر من معطيات فان الضحايا اشقاء و تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات.
هذا وتم الأذن برفع الجثث الثلاثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة.
