بطولة الرابطة الاولى (الباراج): الملعب الاولمبي بسوسة يحتضن اللقاء الفاصل بين الملعب القابسي و نادي حمام الانف

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء ان مباراة المرحلة الاخيرة الفاصلة (الباراج) المؤهلة للصعود الى الرابطة المحترفة الاولى التي ستجمع الملعب القابسي و نادي حمام الانف ستدور يوم السبت 30 ماي الجاري بالملعب الاولمبي بسوسة انطلاقا من الرابعة زوالا (س16).

واضافت الرابطة في بلاغ لها انه في صورة نهاية المباراة على نتيجة التعادل في توقيتها القانوني يقع اللجوء مباشرة الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز منهما.

يذكر ان نادي حمام الانف بلغ المباراة الفاصلة المؤهلة للصعود اثر فوزه امس الاثنين على مستقبل القصرين بنتيجة 1-صفر في حين تاهل الملعب القابسي الى المباراة الفاصلة بعد انتصاره على اتحاد تطاوين بثنائية نظيفة.