JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:28 Tunis

ترمب يدعو إلى توسيع «اتفاقات أبراهام» بالتزامن مع المفاوضات مع إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a497e630a899.20651534_jiqfeomkhnlgp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 14:17 قراءة: 1 د, 51 ث
      
أكد دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية مع إيران «تسير بشكل جيد»، مشددا على أن الاتفاق المرتقب «إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق»، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها الـ87.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصة Truth Social ، إن فشل المفاوضات سيعني «العودة إلى ساحات القتال وإطلاق النار بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى»، مضيفا أن «لا أحد يريد ذلك».


دعوة لتوسيع اتفاقات أبراهام

وكشف الرئيس الأمريكي أنه أجرى السبت سلسلة اتصالات ومباحثات مع عدد من القادة العرب والإقليميين، من بينهم محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد آل نهيان، وتميم بن حمد آل ثاني، ورجب طيب أردوغان، وعبد الفتاح السيسي، وعبد الله الثاني، إلى جانب مسؤولين من البحرين وباكستان.


وأوضح ترامب أنه دعا هذه الدول إلى الانضمام بشكل متزامن إلى اتفاقات أبراهام، معتبرا أن توسيع هذه الاتفاقات بالتزامن مع أي تسوية محتملة مع إيران سيجعل من الاتفاق «حدثا تاريخيا غير مسبوق في الشرق الأوسط».

وأضاف أن اتفاقات أبراهام حققت، وفق تعبيره، «طفرة مالية واقتصادية واجتماعية» للدول المنضوية فيها، مشيرا إلى أن انضمام إيران مستقبلا إلى هذه الاتفاقات «قد يكون أمرا استثنائيا».

مؤشرات على تقدم المفاوضات

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المؤشرات حول تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

فقد أعلن ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب «قد يتحقق اليوم الاثنين»، فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني إن «تقدما كبيرا» أُحرز في المباحثات، مؤكدا أن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح».

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران «لا تملك أي ضمانات» بشأن التزام واشنطن بتعهداتها، مشددا على أن إيران «لا تهتم بالتهديدات».

ونقلت شبكة Fox News عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لن توقع اتفاقا مع إيران «اليوم أو غدا»، مشيرين إلى أن ترامب يميل إلى منح المفاوضات «عدة أيام إضافية» لاستكمالها.

تصعيد إسرائيلي في لبنان

ميدانيا، تواصل التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، حيث شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي غارات إسرائيلية مكثفة، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

من جهته، أكد جوزيف عون أن بلاده تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي عبر المفاوضات.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الصينية إن الحرب على إيران «ما كان ينبغي أن تندلع أساسا»، مؤكدة أنه «لا داعي لاستمرارها».
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329948

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No