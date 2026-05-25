ترمب يدعو إلى توسيع «اتفاقات أبراهام» بالتزامن مع المفاوضات مع إيران
أكد دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية مع إيران «تسير بشكل جيد»، مشددا على أن الاتفاق المرتقب «إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق»، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها الـ87.
وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصة Truth Social ، إن فشل المفاوضات سيعني «العودة إلى ساحات القتال وإطلاق النار بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى»، مضيفا أن «لا أحد يريد ذلك».
دعوة لتوسيع اتفاقات أبراهاموكشف الرئيس الأمريكي أنه أجرى السبت سلسلة اتصالات ومباحثات مع عدد من القادة العرب والإقليميين، من بينهم محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد آل نهيان، وتميم بن حمد آل ثاني، ورجب طيب أردوغان، وعبد الفتاح السيسي، وعبد الله الثاني، إلى جانب مسؤولين من البحرين وباكستان.
وأوضح ترامب أنه دعا هذه الدول إلى الانضمام بشكل متزامن إلى اتفاقات أبراهام، معتبرا أن توسيع هذه الاتفاقات بالتزامن مع أي تسوية محتملة مع إيران سيجعل من الاتفاق «حدثا تاريخيا غير مسبوق في الشرق الأوسط».
وأضاف أن اتفاقات أبراهام حققت، وفق تعبيره، «طفرة مالية واقتصادية واجتماعية» للدول المنضوية فيها، مشيرا إلى أن انضمام إيران مستقبلا إلى هذه الاتفاقات «قد يكون أمرا استثنائيا».
مؤشرات على تقدم المفاوضاتوتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المؤشرات حول تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
فقد أعلن ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب «قد يتحقق اليوم الاثنين»، فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني إن «تقدما كبيرا» أُحرز في المباحثات، مؤكدا أن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران «لا تملك أي ضمانات» بشأن التزام واشنطن بتعهداتها، مشددا على أن إيران «لا تهتم بالتهديدات».
ونقلت شبكة Fox News عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لن توقع اتفاقا مع إيران «اليوم أو غدا»، مشيرين إلى أن ترامب يميل إلى منح المفاوضات «عدة أيام إضافية» لاستكمالها.
تصعيد إسرائيلي في لبنانميدانيا، تواصل التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، حيث شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي غارات إسرائيلية مكثفة، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء النبطية جنوبي البلاد.
من جهته، أكد جوزيف عون أن بلاده تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي عبر المفاوضات.
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الصينية إن الحرب على إيران «ما كان ينبغي أن تندلع أساسا»، مؤكدة أنه «لا داعي لاستمرارها».
