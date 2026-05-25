بطولة رولان غاروس للتنس:شفيونتيك تشق طريقها بسهولة للدور الثاني

تأهلت ايغا شفيونتيك ​بطلة فرنسا المفتوحة للتنس ‌أربع مرات إلى الدور ‌الثاني بعد ‌فوزها بسهولة وبسرعة على الأسترالية إيمرسون جونز المشاركة ببطاقة دعوة 6-1 و6-2 ⁠تحت أشعة الشمس الساطعة.ولم تفز اللاعبة البولونية المصنفة الثالثة، التي سيطرت ​على رولان غاروس في مطلع العقد الحالي، بأي لقب ⁠على الملاعب الرملية منذ أن رفعت كأس سوزان لينجلن عام 2024.ولم ⁠يظهر ذلك على ملعب فيليب شاترييه، حيث تغلبت بسهولة على جونز بعد تبادل كسر الإرسال في بداية المجموعة الأولى.وأطلقت شفيونتيك سلسلة من الضربات الأمامية الناجحة، لكنها واجهت مشكلة بسيطة تتمثل ​في ظهور بثرة على يدها اليمنى احتاجت إلى رعاية بعد أن اجتاحت المجموعة الأولى.لكن ‌ضربة أمامية قوية أخرى من شفيونتيك حسمت المباراة بعد ساعة بالضبط.وقالت اللاعبة البولونية (24 عاما)، ⁠التي خسرت مباراتين فقط ‌في رولان غاروس خلال ست سنوات، "أنا سعيدة للغاية باللعب على هذا الملعب؛ المباريات الأولى فرصة للتأقلم مع الأجواء، وأنا سعيدة بالطريقة التي لعبت بها اليوم من الناحية الخططية".ومع ذلك، فإن سجلها الحافل ‌يضع ضغطا إضافيا عليها وأضافت "لا ⁠شيء يأتي بسهولة و أشعر أنه كلما زاد عدد الألقاب، زادت الصعوبة لأن الجميع يتوقع ‌منك أن تلعبي بشكل رائع، لذلك عليك أن تظلي متواضعة وألا تأخذي أي شيء ‌كأمر مسلم ⁠به".وستواجه شفيونتيك التشيكية سارة بيليك من أجل التأهل إلى الدور الثالث.