سليانة: توفّر أكثر من 90 ألف رأس من الأضاحي

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 15:28
      
قدّرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي بالولاية لعيد الأضحى، بأكثر من 90 ألف رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري.

وبين الماجري في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأضاحي تتوزع إلى 57 ألفا و164 رأسا من الخرفان (أقل من 25 كغ) و21 ألفا و331 رأسا من "البركوس" و18 ألفا و97 رأسا من "البرشني".

وأشار إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بالنسبة للسنة الفارطة بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمائة ، لافتا إلى أن الجهة تعد منطقة إنتاج خاصة معتمديات جنوب الولاية وتساهم في تزويد تونس الكبرى وعدد من الولايات المجاورة.
وأفاد بأن المصالح البيطرية قامت بمراقبة سوق الدواب بمعتمدية الكريب ومدينة سليانة، واصفا الأسعار ب"المرتفعة"، مشيرا الى أنّ عددا من البياطرة تطوعوا يومي العيد لتأمين عمليات المراقبة الصحية و للإجابة عن استفسارات المواطنين.
