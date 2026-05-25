JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:28 Tunis

تونس تستضيف مدرسة صيفية دولية حول الذكاء الاصطناعي والامتثال البرمجي من 23 الى 25 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a144fb7ca54f3.09528507_fgkpnilqhoemj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 15:09 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يحتضن، معهد الدرسات التجارية العليا بقرطاج، فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية AISE 2026، التي تنتظم هذه السنة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها"، وذلك من 23 إلى 25 جوان 2026.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى مناقشة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجالات التشريعات ومعايير السلامة ومتطلبات الامتثال، بما يجعل ضمان موثوقية الأنظمة البرمجية واحترامها للمعايير من أبرز الرهانات المطروحة أمام الجامعات وقطاع البرمجيات في تونس.


ومن المنتظر أن تستقطب الدورة باحثين وخبراء ومهنيين من أمريكا وآسيا وأوروبا لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل البرمجيات الذكية والآمنة المتوافقة مع المعايير التنظيمية الحديثة.


وأكد المنظمون أن تعزيز تنافسية المنظومة البرمجية التونسية يظل مرتبطا بقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والتنظيمية العالمية مشيرين إلى أن التظاهرة ستوفر فضاء للنقاش العلمي والتعاون الأكاديمي حول أحدث الابتكارات في المجال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329953

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No