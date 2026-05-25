تونس تستضيف مدرسة صيفية دولية حول الذكاء الاصطناعي والامتثال البرمجي من 23 الى 25 جوان 2026

يحتضن، معهد الدرسات التجارية العليا بقرطاج، فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية AISE 2026، التي تنتظم هذه السنة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها"، وذلك من 23 إلى 25 جوان 2026.وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى مناقشة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجالات التشريعات ومعايير السلامة ومتطلبات الامتثال، بما يجعل ضمان موثوقية الأنظمة البرمجية واحترامها للمعايير من أبرز الرهانات المطروحة أمام الجامعات وقطاع البرمجيات في تونس.ومن المنتظر أن تستقطب الدورة باحثين وخبراء ومهنيين من أمريكا وآسيا وأوروبا لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل البرمجيات الذكية والآمنة المتوافقة مع المعايير التنظيمية الحديثة.وأكد المنظمون أن تعزيز تنافسية المنظومة البرمجية التونسية يظل مرتبطا بقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والتنظيمية العالمية مشيرين إلى أن التظاهرة ستوفر فضاء للنقاش العلمي والتعاون الأكاديمي حول أحدث الابتكارات في المجال.