قائمة المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة استعدادا لدورة موريس ريفيلو بفرنسا

أعلن المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 23 سنة قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في التربص التحضيري استعدادا للمشاركة في دورة موريس ريفيلو الدولية الودية التي ستقام بفرنسا من 31 ماي إلى 13 جوان 2026، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المؤهلة إلى أولمبياد الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.

قائمة اللاعبين

حراسة المرمى:

* أنس الخرداني (معيذر القطري)

* معتز حنزولي (النادي الرياضي البنزرتي)
* ريان بسباس (الاتحاد الرياضي المنستيري)

خط الدفاع:

* محمد أمين علالة (النادي الرياضي البنزرتي)
* كيليان يحي (أولمبيك ليون)
* أمين إلياس غرولر (رابيد فيان)
* جوزيف طيب (فاين النمساوي)
* علاء الدين الدربالي (الترجي الرياضي التونسي)
* يوسف حرش (الاتحاد الرياضي المنستيري)
* محمد عياض الرياحي (الملعب التونسي)
* ياسين بن عبد الله
* سليم الخضراوي (النجم الرياضي الساحلي)

وسط الميدان:

* أمان الله محرزي (البدع القطري)
* زايون شتاي تلاميو (باريس سان جيرمان)
* ضرار بريك (سوديترول الإيطالي)
* محمد ريان عنان (النجم الرياضي الساحلي)
* محمد الصادق محمود (النادي الإفريقي)
* لؤي الترايعي (الوحدة الإماراتي)
* أنس الحاج محمد (بيرشوت البلجيكي)

خط الهجوم:

* وليد ذويب (سودوفا الليتواني)
* نسيم الدنداني (موناكو)
* زين الدين كادا (الاتحاد الرياضي ببن قردان)
* عمر بن علي (النادي الرياضي الصفاقسي)
* فارس بوسنينة (بولونيا الإيطالي)

برنامج الدورة

وسيحول المنتخب التونسي الرحال إلى مدينة مرسيليا يوم 29 ماي الجاري للمشاركة في الدورة التي تعرف مشاركة 10 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات:

* تونس
* كولومبيا
* الصين
* السعودية
* جمهورية الكونغو الديمقراطية

في حين تضم المجموعة الثانية:

* اليابان
* البرتغال
* فنزويلا
* كوت ديفوار
* كندا

برنامج مباريات تونس

* 31 ماي 2026: تونس – جمهورية الكونغو الديمقراطية
* 5 جوان 2026: تونس – السعودية
* 7 جوان 2026: تونس – الصين
* 10 جوان 2026: تونس – كولومبيا

ويستعد المنتخب الوطني لخوض الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 خلال شهر سبتمبر المقبل، في انتظار التعرف على هوية المنافس.

يُذكر أن كرة القدم التونسية غابت عن الألعاب الأولمبية منذ مشاركة أولمبياد أثينا 2004، بعد مشاركات سابقة في دورات أولمبياد روما 1960 وأولمبياد سيول 1988 وأولمبياد أتلانتا 1996.
