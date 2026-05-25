قطاع التأمين في تونس يحقق أكثر من 1400 مليون دينار رقم معاملات خلال الثلاثي الأول من 2026

تأمين الحياة يقود نسق النمو



تأمين السيارات في الصدارة



ارتفاع قوي في التعويضات



كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين المتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثي الأول من سنة 2026 عن استمرار الأداء التصاعدي لمؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا بنسبة 10.5 بالمائة ليبلغ نحو 1401.4 مليون دينار، مقابل 1268.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعا لافتا في حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمن لهم، إذ بلغت حوالي 585.4 مليون دينار إلى موفى مارس 2026، بزيادة قدرت بـ18.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغت التعويضات 494.4 مليون دينار.وأبرزت الإحصائيات التفصيلية للقطاع أن فرع "التأمين على الحياة" سجل نموا بارزا بنسبة 16.2 بالمائة، لترتفع معاملاته من 282.5 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 إلى 328.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2026.وساهم هذا الأداء في رفع الحصة السوقية لتأمين الحياة إلى حدود 23.4 بالمائة من إجمالي الأقساط الصافية للقطاع.في المقابل، حافظ فرع "التأمين على غير الحياة" على النصيب الأكبر من النشاط بحصة بلغت 76.6 بالمائة، محققا رقم معاملات قدره 1073.2 مليون دينار، مقابل 986 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 8.8 بالمائة.وواصل "تأمين السيارات" تصدره لفروع التأمين من حيث حجم المكتتبات، بعدما سجل رقم معاملات بلغ 553 مليون دينار، مستحوذا بمفرده على 39.5 بالمائة من إجمالي الأقساط، مع نمو بنسبة 8.4 بالمائة.وجاء "التأمين على المرض" في المرتبة الثانية بأقساط بلغت 222 مليون دينار، مسجلا نسبة تطور بلغت 16.4 بالمائة، لترتفع حصته السوقية إلى 15.8 بالمائة.كما سجل فرع تأمين الحريق نموا بنسبة 5.8 بالمائة لتبلغ أقساطه 157.6 مليون دينار، في حين ارتفع تأمين النقل بنسبة 8.2 بالمائة إلى 29.7 مليون دينار.أما التأمين الفلاحي، فقد حقق نسبة نمو مرتفعة بلغت 14.7 بالمائة، رغم بقاء حجم أقساطه محدودا عند 2.7 مليون دينار، بحصة سوقية لم تتجاوز 0.2 بالمائة.ومن جهة أخرى، استقر رقم معاملات شركة الإعادة التونسية عند حدود 77.3 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 1.2 بالمائة.وعلى مستوى التعويضات، سجل فرع "التأمين على الحياة" قفزة لافتة بنسبة 45.1 بالمائة، لتبلغ التعويضات المسددة 172.3 مليون دينار، مقابل 118.7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بما يمثل 29.4 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة في القطاع.أما تعويضات "التأمين على غير الحياة" فقد بلغت 413.1 مليون دينار، بزيادة قدرت بـ10 بالمائة.واستحوذ فرع السيارات على النصيب الأكبر من التعويضات بقيمة بلغت 226.8 مليون دينار، أي ما يعادل 38.7 بالمائة من إجمالي التعويضات، يليه فرع المرض بتعويضات ناهزت 139.8 مليون دينار، مسجلا نموا بنسبة 17.6 بالمائة.