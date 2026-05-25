دورة الجزائر الدولية للجودو: التونسي آدم الكوكي يحرز البرونزية في منافسات الاكابر

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 13:55
      
احرز التونسي ادم الكوكي (وزن اكثر من 100 كلغ) مساء امس الاحد الميدالية البرونزية في منافسات صنف الاكابر ضمن دورة الجزائر الدولية للجودو وذلك عقب تفوقه على الجزائري زين العابدين بوغلام.
وكانت التونسية رنيم بن سليمان قد توجت اول امس السبت بالميدالية الذهبية لمنافسات الصغريات لوزن دون 63 كلغ ضمن فعاليات الدورة، وذلك عقب تغلبها خلال نهائي المسابقة على الجزائرية دعاء رابحي.
وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في دورة الجزائر الى خمس ميداليات، بعد احراز ثلاث ميداليات يوم الجمعة لحساب منافسات صنف الاواسط، تفاصيلها ذهبيتان وفضية واحدة.

وكانت الميداليتان الذهبيتيان من نصيب آدم الأندلسي (وزن دون من 100 كلغ) ونرجس الهداجي (وزن دون 48 كلغ)، في حين أحرز آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ) ميدالية فضية قبل ان يضيف برونزية منافسات الاكابر.
