الديوان الوطني للتطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية.وأوضح الديوان، في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة، أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلاً عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح.وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير.