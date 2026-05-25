الديوان الوطني للتطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 13:45
      
دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية.

وأوضح الديوان، في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة، أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلاً عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح.


وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير.


الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 36
الــرياح:
4.63 كم/س
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
28°-17
28°-18
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
