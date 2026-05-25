من اجل تحديد بطل الرابطة الثانية: مباراة فاصلة بين تقدم ساقية الداير و امل حمام سوسة يوم الجمعة القادم في المنستير

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين ان المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي ستجمع تقدم ساقية الداير و امل حمام سوسة ستدور يوم الجمعة 29 ماي الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقفا من الساعة الرابعة زوالا (س16).يذكر ان تقدم ساقية الداير و امل حمام سوسة قد ضمنا صعودهما الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى خلال الموسم القادم.وتتنافس اندية نادي حمام الانف و مستقبل القصرين و الملعب القابسي واتحاد تطاوين على بطاقة صعود ثالثة الى الرابطة الاولى من خلال مواجهة الباراج التي ستدور على مرحلتين .