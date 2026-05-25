وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق رضا قريرة امام القضاء

مثل صباح اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق رضا قريرة وذلك لمحاكمته في ملف شبهات فساد مالي واداري فترة تسييره الوزارة المذكورة .وقد طلب محامي قريرة مزيد التاخير لانتظار مال الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام لتقرر الدائرة تاجيل المحاكمة لجلسة جوان 29 المقبل.بذكر ان قريرة حوكم مؤخرا ب14 سنة سجنا في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس.