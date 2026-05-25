الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقع اتفاقتي تعاون في مجالي النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري

وقعت، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يوم الخميس 21 ماي 2026، اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الوطني للطاقة المنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها.وتندرج الاتفاقية الأولى المبرمة مع، المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي، في إطار دعم التعاون في مجالات النجاعة الطاقية وتثمين النفايات وتعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في القطاع، وفق ما ورد بصفحة الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتأتي الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع شبكة، مبادرة تونس، ضمن مشروع Green Steps"" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ثماني ولايات داخلية لاعتماد ممارسات مستدامة في مجالي الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة.وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، أن هذه الاتفاقيات تعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتوحيد الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية ودعم مسار الانتقال الطاقي في تونس وفق رؤية تقوم على الاستدامة والنجاعة الطاقية.