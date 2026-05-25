قبلي: اختتام الايام التوعوية في السلامة المرورية تحت شعار "الوعي المروري سلامة وامان"

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 16:16
      
اختتمت اليوم الاثنين، الأيام التوعوية في السلامة المرورية، التي نظمتها دار الشباب طريق توزر بقبلي بالتعاون مع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والسلط الجهوية والأمنية والإدارة الجهوية للحماية المدنية على امتداد يومين تحت شعار "الوعي المروري سلامة وامان" وفق مديرة المؤسسة الشبابية سعاد العامري.
وأوضحت العامري لصحفي "وات" ان هذه التظاهرة تهدف بالأساس الى نشر الثقافة المرورية خاصة في أوساط الشباب والناشئة والحث على التقيد بالقواعد المرورية لحماية الأرواح البشرية، مشيرة الى ان افتتاح هذه الأيام التوعوية كان يوم امس السبت عبر تنظيم يوم تكويني في السلامة المرورية وقانون الطرقات احتضنه فضاء دار الشباب طريق توز ليتم صباح اليوم تنظيم حملة تحسيسية ميدانية بمحطة سيارات الأجرة المحاذية لساحة الاستقلال بمدينة قبلي.
وأفادت العامري بانه قد تم التركيز على الورشات التطبيقية في هذا النشاط لتمكين الحاضرين من التعرف اكثر فاكثر على قانون الطرقات ومعاني الإشارات المرورية لحثهم على التقيد بها داخل وخارج مناطق العمران بهدف حماية انفسهم وكافة مستعملي الطريق من الحوادث.

وذكرت ان الحملة التحسيسية التي تم تنظيمها بساحة الاستقلال موجهة بالأساس لسائقي سيارات الأجرة لتعزيز مهاراتهم في الإسعافات الأولية باعتبار انهم الأكثر تواجدا على الطرقات والأكثر مصادفة للحوادث المرورية، وهو ما يستدعي منهم اتقان بعض الإسعافات التي من شانها حماية الشخص او الأشخاص المتعرضين للحادث في انتظار وصول فرق الإسعاف سواء من الحماية المدنية او الصحة.
كما اكدت ان تنظيم هذه التظاهرة يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وما تشهده الطرقات في هذه الفترة من اكتظاظ يتطلب مزيدا من اليقضة والحذر، واشارت الى مراهنة دار الشباب طريق توزر بقبلي على نادي الثقافة المرورية لنشر هذه الثقافة بين رواده الذين يصبحون بدورهم سفراء لنشر الوعي المروري بين الشباب.
