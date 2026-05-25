JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:15 Tunis

نابل: العثور على 10 خرفان نافقة متحلّلة على سواحل مدينة سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a14700d64ed25.87446798_qgfkleojnmphi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 16:50 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ظهرت على شاطئ مدينة سليمان من ولاية نابل، صباح اليوم الاثنين، 10 خرفان نافقة ومتحللة، لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة، وفق ما ذكرته عضوة جمعية البيئة بسليمان سعاد الشطوطي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضافت الشطوطي، أن الوضع استوجب تدخل السلط المحلية من معتمدية وبلدية ومختلف الأطراف المعنية الذين تحولوا على عين المكان لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة الى ان لفظ مياه البحر للخرفان يساهم في الحد من تلوث البيئة ويسمح بردمها.
ورجح مصدر أمني من الحرس البحري، أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ اكثر من أسبوعين، باعتبار أنها تحللت في الماء، مضيفا انه يتم حاليا بالتنسيق مع السلط المحلية القيام بردمها في اطار التوقي ومنع تحول الجثث الى بؤر لتفشي الامراض.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329957

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No