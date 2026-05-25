نابل: العثور على 10 خرفان نافقة متحلّلة على سواحل مدينة سليمان

ظهرت على شاطئ مدينة سليمان من ولاية نابل، صباح اليوم الاثنين، 10 خرفان نافقة ومتحللة، لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة، وفق ما ذكرته عضوة جمعية البيئة بسليمان سعاد الشطوطي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضافت الشطوطي، أن الوضع استوجب تدخل السلط المحلية من معتمدية وبلدية ومختلف الأطراف المعنية الذين تحولوا على عين المكان لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة الى ان لفظ مياه البحر للخرفان يساهم في الحد من تلوث البيئة ويسمح بردمها.

ورجح مصدر أمني من الحرس البحري، أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ اكثر من أسبوعين، باعتبار أنها تحللت في الماء، مضيفا انه يتم حاليا بالتنسيق مع السلط المحلية القيام بردمها في اطار التوقي ومنع تحول الجثث الى بؤر لتفشي الامراض.