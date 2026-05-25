اجتماع إفريقي طارئ برئاسة مصر لمواجهة تفشي الإيبولا

ترأس وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار اجتماعا وزاريا رفيع المستوى للجنة الوزارية العليا بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لمرض الإيبولا.حضر الاجتماع الذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، ومدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض جان كاسيا، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات سانيا نيشتار، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف، إلى جانب وزراء الصحة الأعضاء في اللجنة وممثلي الدول الأفريقية.وأكد وزير الصحة المصري على أهمية التحرك العاجل والتنسيق القاري الموحد لمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، مشدداً على أن أفريقيا تمتلك الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهلها للاستجابة الفعالة للأزمات.وأشار إلى أن التحدي الحالي يتجاوز الجانب الصحي ليشمل الأمن الصحي والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، معربا عن التضامن الكامل لجمهورية مصر العربية مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا والدول المتضررة، مقدماً التقدير للعاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة.وأعلن الوزير استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والطبي، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية، والمساعدات الطبية، وتبادل الخبرات وفق الآليات الأفريقية.وشدد عبد الغفار على ضرورة قيادة أفريقية موحدة للاستجابة، مع الترحيب بالدعم الدولي من الشركاء، موجهاً الشكر للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض على دوره المحوري.من جانبه أكد الدكتور تيدروس أدهانوم أن السيطرة على تفشي الإيبولا تتطلب قيادة قوية وتنسيقا دوليا فعالا، مشيراً إلى توافر الخبرات العالمية لاحتواء الفيروس كما حدث في التفشيات السابقة، مع الاستمرار في تطوير اللقاحات والعلاجات.ويعد هذا التفشيَ الـ17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ عام 1976، ويأتي وسط تحديات أمنية ونزوح سكاني كبير، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية في 17 ماي الجاري.