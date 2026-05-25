JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:15 Tunis

جامعة وكالات الأسفار تطلق طلب ترشح لدعم ترويج السياحة البديلة بالتعاون مع برنامج "تونس وجهتنا"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645bb2b7187231.94511400_lifmqkonejgph.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 16:57 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت، الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج "تونس وجهتنا" وضمن مبادرة "تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل".

وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الجامعة، إلى إرساء آلية دعم ومساندة لترويج وتسويق السياحة البديلة، بما يساهم في تعزيز الإشعاع الدولي للوجهة التونسية وتكثيف التبادل واللقاءات بين وكالات الأسفار التونسية ومتعهدي الرحلات الأوروبيين ووسائل الإعلام المتخصصة.


وسيتم اختيار عدد محدود من وكالات الأسفار المتخصصة في السياحة الوافدة (DMC) للاستفادة من برنامج متكامل يشمل برنامج لتعزيز القدرات وتطوير المهارات وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية (B2B)
ورحلات استطلاعية وترويجية لفائدة متعهدي رحلات وصحفيين مختصين الى جانب مرافقة وإحاطة مشخصة لهيكلة وتسويق العروض السياحية البديلة.


وقد حددت الجامعة الشروط الأساسية للمشاركة في هذا البرنامج، حيث يتعين على الوكالات الراغبة في الترشح أن تكون من الصنف "أ"، ومحينة للانخراط بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، فضلا عن امتلاكها لنشاط فعلي في مجال السياحة الوافدة وإبداء الجاهزية التامة للمشاركة في مختلف مراحل البرنامج الممتد بين جويلية 2026 وجانفي 2027.

ودعت الجامعة وكالات الأسفار المعنية إلى تقديم ترشحاتها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، في أجل أقصاه يوم 5 جوان 2026، على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة (توقيت تونس) مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية والاختيارات في منتصف شهر جوان 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329961

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No