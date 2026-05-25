جامعة وكالات الأسفار تطلق طلب ترشح لدعم ترويج السياحة البديلة بالتعاون مع برنامج "تونس وجهتنا"

أعلنت، الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج "تونس وجهتنا" وضمن مبادرة "تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل".وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الجامعة، إلى إرساء آلية دعم ومساندة لترويج وتسويق السياحة البديلة، بما يساهم في تعزيز الإشعاع الدولي للوجهة التونسية وتكثيف التبادل واللقاءات بين وكالات الأسفار التونسية ومتعهدي الرحلات الأوروبيين ووسائل الإعلام المتخصصة.وسيتم اختيار عدد محدود من وكالات الأسفار المتخصصة في السياحة الوافدة (DMC) للاستفادة من برنامج متكامل يشمل برنامج لتعزيز القدرات وتطوير المهارات وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية (B2B)ورحلات استطلاعية وترويجية لفائدة متعهدي رحلات وصحفيين مختصين الى جانب مرافقة وإحاطة مشخصة لهيكلة وتسويق العروض السياحية البديلة.وقد حددت الجامعة الشروط الأساسية للمشاركة في هذا البرنامج، حيث يتعين على الوكالات الراغبة في الترشح أن تكون من الصنف "أ"، ومحينة للانخراط بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، فضلا عن امتلاكها لنشاط فعلي في مجال السياحة الوافدة وإبداء الجاهزية التامة للمشاركة في مختلف مراحل البرنامج الممتد بين جويلية 2026 وجانفي 2027.ودعت الجامعة وكالات الأسفار المعنية إلى تقديم ترشحاتها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، في أجل أقصاه يوم 5 جوان 2026، على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة (توقيت تونس) مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية والاختيارات في منتصف شهر جوان 2026.