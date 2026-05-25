Babnet

في قضيتي فساد مالي: قرار قضائي في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تأجيل محاكمة شقيقة ليلى الطرابلسي جليلة الطرابلسي لجلسة جوان المقبل.

وورد قرار التأجيل إستجابة لطلب محامي جليلة الطرابلسي الذي طلب التأخير لانتظار مآل الطعن في قرار دائرة الاتهام بالإحالة على الدائرة الجنائية.


وتتعلق القضية بفساد مالي واستغلال نفوذ .
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
