وزير الخارجية يلتقي السفير السعودي لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 18:03
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه.

ومثّل اللّقاء مناسبة، أشاد خلالها الوزير بعمق العلاقات الأخويّة والتاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا حرص تونس الثابت على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تجسيدا للإرادة الصادقة لقيادتي البلدين وخدمة لمصالحهما المشتركة، بما يستجيب لتطلّعات الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ نشره وزارة الخارجية.


ونوّه بما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين من تطوّر مطّرد وإنجازات نوعيّة عزّزت أواصر التقارُب الثنائي، مستحضرا في هذا السياق، الزيارة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى تونس في شهر سبتمبر 2025، والتي أكّدت الحرص المشترك على مزيد تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة، لاسيّما وأنّ البلدين الشقيقين يُحييان، هذه السنة، ذكرى مرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.


كما أعرب الوزير، عن تقديره للجهود الخيّرة التي بذلها السّفير السعودي طوال فترة تعيينه على رأس سفارة بلاده بتونس، والتي ساهمت في مزيد توطيد أواصر الأخوّة بين الشعبين، وتدعيم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر السفير السعودي عن شكره للسلطات التونسية على ما حظي به من دعم وتسهيلات من قبلها طيلة فترة عمله بتونس، مؤكدا في هذا الإطار، ما يحدو قيادة بلاده من عزم على مزيد توثيق علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين البلدين، على مدى العقود السبع الماضية على قاعدة التكامل والتضامن، خدمة لمصالحهما المشتركة ولما فيه خير الشعبين الشقيقين.
