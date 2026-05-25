نادي حمام الأنف والملعب القابسي إلى نهائي ملحق الصعود للرابطة الأولى

تأهل كل من النادي الرياضي لحمام الأنف والملعب القابسي إلى الدور النهائي لملحق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم.وجاء تأهل نادي حمام الأنف بعد فوزه على مستقبل القصرين بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه الملعب البلدي بحمام الأنف.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيهاب الدريدي في الدقيقة 63، فيما شهدت المواجهة إقصاء لاعب مستقبل القصرين محمد أمين بن مسعود في الدقيقة 86.وفي المباراة الثانية، حسم الملعب القابسي تأهله إلى النهائي إثر فوزه على ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة هدفين دون مقابل.وجاء هدفي الملعب القابسي عن طريق وليد الجربي في الدقيقة 55 ولمجد عامر في الدقيقة 88، في حين أهدر اتحاد تطاوين ضربة جزاء في الوقت البديل عن الضائع عبر اللاعب هارون العياري.ومن المنتظر أن يلتحق الفائز في المباراة النهائية بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائر اللذين ضمنا رسميا الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى.