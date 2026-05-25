Babnet   Latest update 18:13 Tunis

نادي حمام الأنف والملعب القابسي إلى نهائي ملحق الصعود للرابطة الأولى

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 18:13
      
تأهل كل من النادي الرياضي لحمام الأنف والملعب القابسي إلى الدور النهائي لملحق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم.

وجاء تأهل نادي حمام الأنف بعد فوزه على مستقبل القصرين بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه الملعب البلدي بحمام الأنف.


وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيهاب الدريدي في الدقيقة 63، فيما شهدت المواجهة إقصاء لاعب مستقبل القصرين محمد أمين بن مسعود في الدقيقة 86.


وفي المباراة الثانية، حسم الملعب القابسي تأهله إلى النهائي إثر فوزه على ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة هدفين دون مقابل.

وجاء هدفي الملعب القابسي عن طريق وليد الجربي في الدقيقة 55 ولمجد عامر في الدقيقة 88، في حين أهدر اتحاد تطاوين ضربة جزاء في الوقت البديل عن الضائع عبر اللاعب هارون العياري.

ومن المنتظر أن يلتحق الفائز في المباراة النهائية بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائر اللذين ضمنا رسميا الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
