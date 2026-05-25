النادي الإفريقي يودّع منافسات الرابطة الإفريقية لكرة السلة

غادر النادي الإفريقي منافسات النسخة السادسة من الرابطة الإفريقية للأندية لكرة السلة من الدور ربع النهائي، إثر هزيمته في مباراة الإياب أمام أهلي بنغازي بنتيجة 98-80، اليوم الاثنين بالعاصمة الرواندية كيغالي.وكان النادي الإفريقي قد انهزم أيضا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي بنتيجة 88-87.وكان ممثل كرة السلة التونسية قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره منافسات مجموعة الصحراء التي احتضنتها الرباط، بمشاركة كل من الفتح الرباطي والأهلي وداكار السنغالي وماكتاون فلايرز النيجيري وشبيبة أبيدجان الإيفواري.