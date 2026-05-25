اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بداية من غرة جوان

توقيت عمل الصيدليات



نظام العمل يوم السبت والأحد



أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الاثنين 25 ماي 2026، اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 أوت 2026.وأوضح المجلس، في بلاغ، أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف "أ" المخصصة للعمل النهاري، وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف "ب" المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية.وبحسب البلاغ، تفتح صيدليات الصنف "أ" أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساء.أما صيدليات الاستمرار، فتؤمن الخدمة بشكل متواصل من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.في المقابل، تتولى صيدليات الصنف "ب" تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا.وفي ما يتعلق بيوم السبت، تعمل صيدليات الصنف "أ" إلى حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية الثامنة مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف "ب" المناوبة الليلية كالمعتاد.كما أفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بأن خدمات الاستمرار ستتواصل أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف "أ" من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، وصيدليات الصنف "ب" من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة.