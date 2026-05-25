الترجي ثالث إفريقيا في التصنيف الجديد للكاف

احتل الترجي الرياضي التونسي المركز الثالث في الترتيب الجديد للأندية الإفريقية الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخاص بالسنوات الخمس الأخيرة، والذي تم تحديثه عقب تتويج ماميلودي صن داونز بلقب رابطة أبطال إفريقيا مساء الأحد.وتصدر ماميلودي صن داونز التصنيف القاري برصيد 73 نقطة، متقدما على الأهلي المصري صاحب المركز الثاني بـ66 نقطة، فيما جاء الترجي الرياضي التونسي ثالثا بـ58 نقطة.وتكمن أهمية هذا التصنيف التراكمي في إمكانية اعتماده كأحد المعايير المحددة للفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2029.وضمن إلى حد الآن كل من بيراميدز، المتوج بلقب رابطة أبطال إفريقيا 2025، وماميلودي صن داونز، بطل نسخة 2026، تأهلهما إلى مونديال الأندية المقبل، في حين يبقى التنافس مفتوحا على المقعدين المتبقيين.