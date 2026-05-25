منوبة: انطلاق بيع اللحوم الحمراء بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك القارة ببرج العامري بمناسبة عيد الاضحى

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 19:04
      
وفرت شركة ديوان الأرضي الدولية في نقطتها القارة من المنتج الى المستهلك "ديوان ماركت" ببرج العامري، بداية من اليوم الاثنين، كمية تتجاوز 700 كلغ من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الإضحى، وذلك في اطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة، وفق تصريح الاطار بالديوان محمد الجلاصي لصحفية "وات".

وحدّد الديوان اسعارا تقدر ب50 دينار للكلغ الواحد من لحوم الخرفان و35 دينارا للحوم "البركوس"، في اطار الحرص على تلبية حاجيات المستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية ومواصفات صحيّة تخضع لمراقبة بيطرية من قبل المصالح المعنية.


واكد الجلاصي ان مبادرة ضخ كميات لحوم خاصّة بعيد الاضحى، تدعم دور هذه النقطة التي انطلق نشاطها منذ 6 سنوات، واهميتها في تعديل ليس فقط أسعار اللحوم الحمراء بل في مختلف المنتوجات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الفلاحيّة، وتحديدا المركب الفلاحي ببرج العامري، خاصة الدّجاج والبيض وزيت الزيتون والاجبان،، بما يضمن جودة المنتوج وتوفيره بأسعار تفاضلية.
ولفت الى ان هذه النقطة وغيرها من المساهمات في توفير الاضاحي واللحوم، وخاصة امام ارتفاع أسعار الاضاحي، تؤكد الحاجة الملحة في السنوات القادمة لدعم هذه الهياكل الدولية، وتوفير كافة الإمكانيات الضرورية من مادية ويد عاملة، لتحسين الإنتاجية ودفع مساهمتها في الإنتاج الوطني في مختلف الاختصاصات الفلاحية من حبوب وتربية ماشية واشجار مثمرة وغيرها، معتبرا ان إشكالية نقص الإمكانيات المادية والموارد البشرية، هي أبرز المعوقات التي تواجه تطوير الإنتاج.

وينشط المركب الفلاحي ببرج العامري التابع للديوان على مساحة أراضي دولية تقدر ب 1700 هكتار ويرتكز نشاطه على انتاج الحبوب من قمح وشعير واعلاف وتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب، وفق الجلاصي.
وقد واكب معتمد برج العامري منذر السلامي بحضور المصالح البيطرية بالمنطقة، عملية بيع اللحوم التي ارتفع نسق الاقبال عليها تدريجيا وسط تأكيد على ان لا تتجاوز الكمية لكل فرد 5 كلغ حتى تحقق البادرة أهدافها في توفير لحوم بأسعار في متناول العائلات العاجزة عن تحمل كلفة اضحية في هذه المناسبة.
وعبر عدد من المواطنين في تصريح لصحفية "وات"، عن ارتياحهم الكبير لهذه البادرة التي توفر اسعارا اقل من محلات القصابين، املين في ان يقع تدعيم منتوجات النقطة على طول السنة وان تشمل مختلف المنتوجات الفلاحية، وان يلقى المركب الفلاحي بمنطقتهم دعما اكبر بما يتماشى واهميته كداعم للقدرة الشرائية للمواطن.
