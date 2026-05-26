السجن والخطايا المالية لمسؤولين سابقين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ست سنوات في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من المسؤولين السابقين بالشركة، وذلك في ما يعرف بملف الفساد المتعلق بصفقة تزويد بعوارض خشبية موردة من الخارج.

وبحسب ملف القضية والأبحاث، تبين لاحقا أن العوارض الخشبية المستوردة لا تستجيب للمواصفات المطلوبة.


كما قررت المحكمة تسليط خطايا مالية بقيمة مليوني دينار على كل متهم في القضية.


في المقابل، قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق المديرة السابقة للتصرف في الشراءات بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
