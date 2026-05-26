القنصل العام بالنيابة لتونس بدبي يؤكد اهمية تعزيز التعاون بين افريقيا والامارات

أكد القنصل العام بالنيابة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية، نورالدين الدالي، أهمية الاستفادة من فرص التعاون بين القارة الإفريقية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ظل التحديات والتحولات السريعة التي يشهدها العالم، وذلك خلال مشاركته يوم الأحد المنقضي في الاحتفال بيوم إفريقيا بدبي.

وذكر، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بموقف الاتحاد الإفريقي الداعي إلى الحوار وضبط النفس بخصوص الحرب التي شهدتها المنطقة مؤخرا وبتضامن عديد الدول الإفريقية، من بينها تونس، لدولة الإمارات العربية المتحدة إثر الاعتداءات التي استهدفت أراضيها، وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة لتونس بدبي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


كما عبر نورالدين الدالي عن شكره لمجموعة التشبيك الإماراتية الإفريقية ورئيسها "ويليام ستانهاوس"، على المجهودات الحثيثة لتنظيم النسخة الأولى من هذا الاحتفال بدبي والذي يحيي ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا في 25 ماي 1963.


ومثل هذا اللقاء، الذي حضره عدد هام من رواد الأعمال من عديد البلدان، فرصة للتعريف بالدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، المقرر تنظيمها بتونس يومي 25 و26 جوان 2026 والتي سيتم خلالها الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة والتعريف بالحوافز التي تم إقرارها لفائدة المستثمرين.
