الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 06:52
      
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي استقرار الأوضاع الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات تفشٍ أو مخاطر وبائية.

وأوضح المتحدث خلال الإيجاز الصحفي الثاني الخاص بموسم حج هذا العام، أن المنظومة الصحية قدمت 1.9 مليون خدمة صحية للحجاج، شملت أكثر من 292 ألف خدمة وقائية. وأكد أن الوزارة تقدم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وأن صحتهم تمثل أولوية قصوى.


وأشار عبد الباقي إلى أن المنظومة الصحية تواصل تقديم خدماتها وفق خطط تشغيلية متكاملة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية.


ولفت المتحدث إلى أن منظومة الصحة هذا العام ركزت على تعزيز مفهوم "الاستطاعة الصحية" عبر تطبيق اشتراطات صحية وبرامج وقائية وتوعوية تسهم في حماية الحجاج والحد من المخاطر الصحية.

وأكد عبد الباقي أن خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة التي جعلت صحتهم وسلامتهم في مقدمة الأولويات.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السعودية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس هانتا في المملكة، بما في ذلك بين الحجاج الوافدين لأداء مناسك الحج.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الصحة العامة في المملكة تتابع تطورات الوضع المتعلق بتفشي فيروس هانتا، بالتنسيق مع الدول المتأثرة والمنظمات الدولية، مؤكدة أن السلطات تعتبر أن الفيروس لا يشكل تهديدا جسيما للصحة العامة أو للحجاج.
