منظمة الدفاع عن المستهلك: ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم والخضر والغلال قبيل عيد الأضحى

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 06:42
      
أفادت الاثنين 25 ماي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثرية التباسي، ان اسعار الخضر والغلال واللحوم شهدت ارتفاعا مشطا مع اقتراب عيد الاضحى.

وأفادت بأن سعر الكغ من الضأن ارتفع من64 دينارا إلى 84 دينارا كما أن سعر "الدوّارة" بلغ 150 دينارا واتهمت "القشّارة" بالوقوف وراء هذا الارتفاع في الاسعار وتصيّد المناسبات رغم تراجع المقدرة الشرائية للمواطن الذي اصبح ضحية استغلال وابتزاز وفق تعبيرها.


وكشفت أن بعض الوسطاء لجؤوا حتى لشراء اللحوم الحمراء من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك من أجل بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة داعية سلطة الاشراف الي التدخل من أجل الضرب على يد هؤلاء من خلال تكثيف عمليات المراقبة.
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
27°-17
29°-18
32°-19
30°-20
30°-20
