غارات أمريكية على جنوب إيران ومقتل 4 أشخاص قرب مضيق هرمز

استهداف قرب جزيرة لارك



روبيو: المفاوضات مستمرة



انفجارات في بندر عباس



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية على جنوب إيران، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إيرانية سقوط قتلى إثر استهداف قوارب إيرانية قرب مضيق هرمز.وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في تصريحات للجزيرة، إن الضربات جاءت «دفاعا عن النفس»، موضحا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام، وذلك لحماية القوات الأمريكية من تهديدات إيرانية.وأضاف أن القوات الأمريكية تواصل حماية عناصرها «بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار».كما نقلت الجزيرة عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدا أن تلك الهجمات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية.من جهتها، أفادت قناة قوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع بأن القوات الأمريكية قصفت موقعا لصواريخ «سام» أرض-جو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية.وفي المقابل، أكدت وكالة فارس شبه الرسمية، نقلا عن التلفزيون الإيراني، أن «مقاتلات أمريكية صهيونية» هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز.وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط أربعة قتلى، مع عدم اتضاح الحصيلة النهائية للضحايا.وتُعد جزيرة لارك منطقة استراتيجية حساسة، نظرا لموقعها في قلب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.سياسيا، أكد ماركو روبيو أن الضربات الأخيرة لن تؤثر على مسار المفاوضات مع إيران، مشددا على أن «المضائق يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى».وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا خلال أيام، موضحا أن النقاشات الحالية تتركز على الصياغات النهائية للوثيقة الأولية.وفي تطورات ميدانية متصلة، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، بينما تحدثت وكالة فارس عن أصوات مماثلة قرب مدينتي سيريك وجاسك القريبتين من الممر المائي الاستراتيجي.غير أن التلفزيون الإيراني أكد أن الوضع في بندر عباس «هادئ وطبيعي»، فيما أوضح مراسل الجزيرة في طهران أن الانفجارات لا ترتبط مباشرة بالهجوم الأمريكي قرب جزيرة لارك.كما أعلنت وكالة إرنا الرسمية أن الحرس الثوري ينفذ عمليات تفكيك ذخائر غير منفجرة في محيط بندر عباس، وهو ما قد يفسر أصوات الانفجارات التي سُمعت في المنطقة.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة فارس أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة الخليج باستخدام نظام دفاع جوي جديد، دون تحديد الجهة التي تتبع لها الطائرة.