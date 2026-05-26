حرب إيران... زخم دبلوماسي بانتظار الاتفاق

وساطة قطرية لحل ملف الأموال الإيرانية





تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان



تتواصل المؤشرات السياسية والدبلوماسية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الـ88، وسط حديث عن تقدم في المفاوضات الجارية بوساطات إقليمية ودولية، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي متواصل تجاه لبنان.وأكد دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران «تسير بشكل جيد»، مشددا على أن «الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق».وفي تطور جديد، أفاد مصدر للجزيرة بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم أمريكي إيراني لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمّدة، في خطوة قد تمثل أحد أبرز مفاتيح التسوية بين الطرفين.في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك «أي ضمانات» بشأن التزام واشنطن بتعهداتها، مشددا على أن إيران «لا تهتم بالتهديدات».كما قال رئيس الوزراء الباكستاني إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية شهدت «تقدما كبيرا»، مؤكدا أن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح».بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، صعّد بنيامين نتنياهو لهجته تجاه لبنان، معلنا أنه أصدر تعليمات بـ«زيادة الضغط في لبنان» وأن إسرائيل «ستوجّه ضربات قوية» إلى حزب الله.وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أعد «خطة هجوم ناري قوي» على لبنان، وينتظر مصادقة المستوى السياسي عليها.