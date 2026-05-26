JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:04 Tunis

حرب إيران... زخم دبلوماسي بانتظار الاتفاق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f1937a158a58.10388140_mflphqokenigj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 06:14 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تتواصل المؤشرات السياسية والدبلوماسية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الـ88، وسط حديث عن تقدم في المفاوضات الجارية بوساطات إقليمية ودولية، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي متواصل تجاه لبنان.

وأكد دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران «تسير بشكل جيد»، مشددا على أن «الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق».



وساطة قطرية لحل ملف الأموال الإيرانية

وفي تطور جديد، أفاد مصدر للجزيرة بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم أمريكي إيراني لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمّدة، في خطوة قد تمثل أحد أبرز مفاتيح التسوية بين الطرفين.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك «أي ضمانات» بشأن التزام واشنطن بتعهداتها، مشددا على أن إيران «لا تهتم بالتهديدات».

كما قال رئيس الوزراء الباكستاني إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية شهدت «تقدما كبيرا»، مؤكدا أن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح».

تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان

بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، صعّد بنيامين نتنياهو لهجته تجاه لبنان، معلنا أنه أصدر تعليمات بـ«زيادة الضغط في لبنان» وأن إسرائيل «ستوجّه ضربات قوية» إلى حزب الله.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أعد «خطة هجوم ناري قوي» على لبنان، وينتظر مصادقة المستوى السياسي عليها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329990

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
29°-18
32°-19
30°-20
30°-20
  • Avoirs en devises 25571,7
  • (25/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39069 DT
  • (25/05)
  • 1 $ = 2,90218 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No