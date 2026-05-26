سعيّد: لا تراجع عن ملاحقة مروّجي المخدرات وشبكات الاحتكار

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 06:06
      
تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال اللّقاء الذي جمعه عصر يوم أمس 25 من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج بخالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدّولة المكلّف بالأمن الوطني، سير العمليات الأمنية التي نُفّذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حقّ عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدّرات.
كما تطرّق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهوريّة لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار، التي تعمّدت الترفيع في الأسعار، في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حدّ السواء.
وأكّد رئيس الدولة أنّ هذا التوجّه يُمثّل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردّد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار.
