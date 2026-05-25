مركز "كوثر" وصندوق الأمم المتحدة للسكان يعدّان وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات

نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، ورشة استشارية بمشاركة صحفيات وصحفيين من ولايات قفصة وتوزر وقبلي، لإعداد وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات وعلاقتها بمجالات اشتغال مركز "كوثر" والصندوق، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الصندوق.وتهدف الوثيقة إلى توفير مرجع عملي يشجع الصحفيات والصحفيين على إنتاج مضامين صحفية وإعلامية قائمة على البيانات، من خلال توظيفها بشكل مهني ومسؤول عند تناول القضايا المرتبطة بالسكان والشباب والمرأة والمساواة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي.ويأتي هذا المسار في إطار مقاربة تشاركية يعتمدها مركز "كوثر" وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس في إعداد الوثيقة، حيث سبق تنظيم ورشة أولى بتونس العاصمة، على أن تُنظَّم الورشة الثالثة بولاية نابل، بما يضمن إشراك مختلف الفاعلين الإعلاميين في صياغة محتوى يعكس واقع الممارسة الصحفية واحتياجاتها.