JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:41 Tunis

توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التّشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a14a217d640d4.17060494_molphgqkjinfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 20:24 قراءة: 1 د, 36 ث
      
تمّ اليوم الإثنين، توقيع اتّفاقية شراكة بين وزارة التّشغيل والتّكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيليّة الشّباب وتحقيق التّوازن بين التّكوين المهني وحاجيات المؤسّسات الاقتصادية.

وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج، فضلا عن تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية، في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما.


كما تشمل محاور الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءات المطلوبة، وتطوير الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب، وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية.


وتندرج هذه الشراكة، حسب ما أكّده وزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد، لدى إشرافه، بمقرّ الوزارة، على موكب توقيع الاتفاقية، ضمن رؤية مشتركة لتعزيز التّعاون بين المنظومة الوطنية للتّشغيل والتّكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وفي إطار حرص الوزارة على تجسيد التكامل بين القطاعين العام والخاصّ والإستثمار في الرأس مال البشري والمراهنة على التّكوين المهني والتّكوين المستمرّ وريادة الأعمال الفرديّة والجماعيّة باعتبارها خيارات وطنيّة لتوفير فرص الإدماج الإجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق بأجر عادل وتحقيق العدالة الإجتماعيّة والتنمية الشاملة.

وتهدف الإتّفاقية، إلى مزيد تحسين تشغيليّة الشّباب وتحقيق التّوازن بين التّكوين المهني وحاجيات المؤسّسات الاقتصادية من الكفاءات وذلك من خلال تطوير المهارات التقنيّة والرقميّة والسلوكية لدعم تشغيليّة الشّباب وضمان الإدماج المهني المستدام، وفق ما بيّنه الوزير خلال الموكب الذي حضره رئيس الغرفة، خليل الشايبي، وعدد هامّ من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف وممثّلي الغرفة.

وأكّد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على أهمية مزيد تطوير كفاءات ومهارات المتكونين والباحثين عن شغل بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات.

وتمّ في ختام موكب توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة مشتركة مُكلّفة بإعداد مخطط عمل سنوي وبمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329978

babnet

كل الأخبار...

21:41 - وزير الصّحة يتباحث مع سفيرة الهند سبل دفع التعاون بين البلدين في مجال الصحة الرقمية وتصنيع الأدوية
21:09 - إصدار جديد لنورالدين بالطيب يوثق مسار الصحفي المتجول الطيب المرزوقي 1918/ 1983
20:54 - السجن 3 سنوات لموظف فندق وسائحة برازيلية في مصر بسبب واقعة مزاح غريبة مع سائحة صينية
20:51 - وزير الخارجية يشارك عن بعد في اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي
20:39 - بزشكيان يصدر أمرا بإعادة ‌فتح الإنترنت في البلاد للوصول إلى المواقع الدولية
20:33 - يوم السبت القادم: إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة
20:27 - وزارة الفلاحة تنشر قائمة الأطباء البياطرة للاتصال بهم خلال عيد الأضحى
20:24 - توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التّشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة
20:22 - كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد
20:20 - انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية في خضم الاحتفال بيوم إفريقيا ببرازافيل
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25571,7
  • (25/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39069 DT
  • (25/05)
  • 1 $ = 2,90218 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No